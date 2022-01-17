В Новосибирской области в городе Бердск открыли новый онкоцентр. Уже через несколько дней медики начнут принимать пациентов.
В Бердске идет масштабная модернизация здравоохранения. За два года в детских поликлиниках сделали капитальный ремонт, а теперь открылся и онкологический центр.
Устраиваться в новое медицинское учреждение идут специалисты из платных клиник. Также администрация возлагает большие надежды на студентов-медиков, которые учатся по целевому направлению. В текущем году должны отремонтировать еще и сосудистое отделение больницы.