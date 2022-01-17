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В Новосибирской области в городе Бердск открыли новый онкоцентр

17 января 09:23
Фото: pixabay.com
Торжественное открытие посетил губернатор Андрей Травников.

В Новосибирской области в городе Бердск открыли новый онкоцентр. Уже через несколько дней медики начнут принимать пациентов.

В Бердске идет масштабная модернизация здравоохранения. За два года в детских поликлиниках сделали капитальный ремонт, а теперь открылся и онкологический центр.

Устраиваться в новое медицинское учреждение идут специалисты из платных клиник. Также администрация возлагает большие надежды на студентов-медиков, которые учатся по целевому направлению. В текущем году должны отремонтировать еще и сосудистое отделение больницы.

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