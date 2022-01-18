atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Молодой новосибирец застрял в лифте многоэтажки и разгромил его

18 января 07:26
Фото: АСТ-54
На место вызывали охранное предприятие.

В сеть попало видео с агрессивным новосибирцем, который застрял в лифте в новогодние праздники.

Инцидент произошел на улице Фрунзе 6 января. Автор наложил на видео музыку из телепередачи «В мире животных», таким образом показав свое отношение к герою.

На кадрах видно, как пьяный парень заходит в кабину лифта и, после того как дверь закрывается, начинает пинать ее изо всех сил. На 10-м этаже лифт делает аварийную остановку, и больше кабина не трогается. Дебошира это злит, и он начинает вести себя еще более неадекватно. В итоге он срывает панель с кнопками и продолжает бить ногами и руками по стенкам лифта.

Парня вытащили из разгромленного лифта в присутствии сотрудников ГБР.

В Петербурге задержан художник из Москвы за осквернение Марсова поля. Как пишет newia.ru, мужчина создал фикальный арт-объект.

#Новости#Происшествия#Видео
Подпишитесь
Частичная мобилизация: сколько получат контрактники из Новосибирска за участие в СВО
Вчера, 11:56
Осеннее равноденствие-2022 наступит в Новосибирске 23 сентября
Вчера, 11:06
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
21 сентября, 13:42
Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
21 сентября, 12:43
Турист из Новосибирска заблудился на горе Сокол в Крыму
Вчера, 10:45
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
21 сентября, 09:32