Молодой новосибирец застрял в лифте многоэтажки и разгромил его

В сеть попало видео с агрессивным новосибирцем, который застрял в лифте в новогодние праздники.
Инцидент произошел на улице Фрунзе 6 января. Автор наложил на видео музыку из телепередачи «В мире животных», таким образом показав свое отношение к герою.
На кадрах видно, как пьяный парень заходит в кабину лифта и, после того как дверь закрывается, начинает пинать ее изо всех сил. На 10-м этаже лифт делает аварийную остановку, и больше кабина не трогается. Дебошира это злит, и он начинает вести себя еще более неадекватно. В итоге он срывает панель с кнопками и продолжает бить ногами и руками по стенкам лифта.
Парня вытащили из разгромленного лифта в присутствии сотрудников ГБР.
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