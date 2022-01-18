Молодой новосибирец застрял в лифте многоэтажки и разгромил его

На кадрах видно, как пьяный парень заходит в кабину лифта и, после того как дверь закрывается, начинает пинать ее изо всех сил. На 10-м этаже лифт делает аварийную остановку, и больше кабина не трогается. Дебошира это злит, и он начинает вести себя еще более неадекватно. В итоге он срывает панель с кнопками и продолжает бить ногами и руками по стенкам лифта.