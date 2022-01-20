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Posted 20 января 2022, 02:22

Published 20 января 2022, 02:22

Modified 25 декабря, 15:37

Updated 25 декабря, 15:37

Ранее судимый и пьяный новосибирец с компаньоном угнали «Ниву» под Новосибирском

20 января 2022, 02:22
Злоумышленников задержали на заправке.

Ранее судимый и пьяный новосибирец с компаньоном угнали «Ниву» под Новосибирском. Об этом сообщили в ГУ МВД.

Все произошло в поселке Мошково 18 января. На улице Пушкина неизвестные угнали отечественный автомобиль «ВАЗ-21213». Ориентировки на похищенное авто разослали экипажам ДПС. В итоге пропажу обнаружили на заправке. Там находились двое мужчин в возрасте 32 и 23 лет. Старший новосибирец был пьян и управлял «Нивой».

В итоге сибиряков доставили к полицейским в отдел. Там выяснилось, что 32-летний мужчина ранее был судим по уголовным статьям «Угон» и «Кража».

Теперь угонщика обвиняют по двум статьям: «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» и «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Меру пресечения злоумышленнику пока не избрали. Второй соучастник находится под подпиской о невыезде.

#Криминал
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