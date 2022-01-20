Ранее судимый и пьяный новосибирец с компаньоном угнали «Ниву» под Новосибирском

Все произошло в поселке Мошково 18 января. На улице Пушкина неизвестные угнали отечественный автомобиль «ВАЗ-21213». Ориентировки на похищенное авто разослали экипажам ДПС. В итоге пропажу обнаружили на заправке. Там находились двое мужчин в возрасте 32 и 23 лет. Старший новосибирец был пьян и управлял «Нивой».