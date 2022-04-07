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Posted 7 апреля 2022, 10:02

Published 7 апреля 2022, 10:02

Modified 17 сентября 2022, 07:25

Updated 17 сентября 2022, 07:25

Дизель подешевел в апреле на заправках Новосибирской области

Дизель подешевел в апреле на заправках Новосибирской области

7 апреля 2022, 10:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
За месяц стоимость топлива снизилась в некоторых регионах Сибири.

Цены на солярку упали на 0,1% в Новосибирской области. Снижение стоимости зафиксировали аналитики Новосибирскстат.

Дизельное топливо дешевеет уже вторую неделю. На 1 апреля 2022 года зафиксирован спад цены на 0,1% в столице Сибири – в марте солярку заправляли на 58,46 рублей, в апреле на 57,69.

При этом стоимость автомобильного бензина практически не изменились. Сейчас АИ-92 стоит 45,83 руб; АИ-95 – 48,95 руб; АИ-98 – 58,69 руб.

Самое значительное снижение цен на дизельное топливо отмечено в Иркутской, Кемеровской областях и Алтайском крае. Там на заправках можно приобрести солярку по сниженной до 1% ценой.

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