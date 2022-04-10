191 случай COVID-19 выявили в Новосибирской области – сводка оперштаба 10 апреля 2022

За сутки умерли одиннадцать человек: мужчины в возрасте: 61 год, 68 лет, 71 год, 72 года и женщины в возрасте 65 лет, 71 год, 74 года, 80 лет, 84 года, 84 года, 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5 477 человек, сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией 10 апреля 2022.