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Posted 21 мая 2022, 05:29

Published 21 мая 2022, 05:29

Modified 17 сентября 2022, 07:34

Updated 17 сентября 2022, 07:34

Похитителя удочек повязали в Новосибирске

Похитителя удочек повязали в Новосибирске

21 мая 2022, 05:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Мирный рыбак стал жертвой злодея в Новосибирске. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Необъяснимое по своей глупости преступление произошло на берегу Оби в районе улицы Герцена. Никому не мешающий мужчина мирно ловил рыбу, когда на него напал злодей.

Он похитил принадлежащий рыбаку спиннинг и скрылся. Рыбак не растерялся и заявил о возмутительном поступке в правоохранительные органы.

Вскоре похититель удочки был найден. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Спиннинг у рецидивиста был изъят.

#Криминал
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