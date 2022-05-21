Похитителя удочек повязали в Новосибирске

Posted 21 мая 2022, 05:29
Published 21 мая 2022, 05:29
Modified 17 сентября 2022, 07:34
Updated 17 сентября 2022, 07:34
Необъяснимое по своей глупости преступление произошло на берегу Оби в районе улицы Герцена. Никому не мешающий мужчина мирно ловил рыбу, когда на него напал злодей.
Он похитил принадлежащий рыбаку спиннинг и скрылся. Рыбак не растерялся и заявил о возмутительном поступке в правоохранительные органы.
Вскоре похититель удочки был найден. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Спиннинг у рецидивиста был изъят.