В Новосибирской области произошло трехбалльное землетрясение 28 мая

Стоит отметить, что за весну 2022 года в регионе уже происходило одно землетрясение. Некоторые связывают это с взрывами на угольных шахтах, а кто то считает, что они доносятся с Алтайского края. В любом случае они совсем не опасны, а многие их даже не чувствуют, потому что подземные толчки слишком слабые.