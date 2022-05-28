В Новосибирской области произошло трехбалльное землетрясение 28 мая

Posted 28 мая 2022, 07:33
Published 28 мая 2022, 07:33
Modified Сегодня, 01:23
Updated Сегодня, 01:23
Сейсмографы заметили подземные толчки утром, в 06:19 по новосибирскому времени – они достигали магнитуды в 2,8 балла, но заметило их лишь малое количество людей.
Самый большой очаг землетрясения был обнаружен на территории Усть-Чемского сельсовета в Искитимском районе – это в 35 километрах от города Бердска под Новосибирском.
При этом в эпицентре сила толчков достигала 3,1 балла, но негативных последствий от этого не последовало.
Стоит отметить, что за весну 2022 года в регионе уже происходило одно землетрясение. Некоторые связывают это с взрывами на угольных шахтах, а кто то считает, что они доносятся с Алтайского края. В любом случае они совсем не опасны, а многие их даже не чувствуют, потому что подземные толчки слишком слабые.