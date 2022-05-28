atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 28 мая 2022, 07:33

Published 28 мая 2022, 07:33

Modified Сегодня, 01:23

Updated Сегодня, 01:23

В Новосибирской области произошло трехбалльное землетрясение 28 мая

28 мая 2022, 07:33
В Искитимском районе Новосибирской области специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой почти в 3 балла. Информация предоставлена Алтае-Саянским филиалом Единой геофизической службы РОН.

Сейсмографы заметили подземные толчки утром, в 06:19 по новосибирскому времени – они достигали магнитуды в 2,8 балла, но заметило их лишь малое количество людей.

Самый большой очаг землетрясения был обнаружен на территории Усть-Чемского сельсовета в Искитимском районе – это в 35 километрах от города Бердска под Новосибирском.

При этом в эпицентре сила толчков достигала 3,1 балла, но негативных последствий от этого не последовало.

Стоит отметить, что за весну 2022 года в регионе уже происходило одно землетрясение. Некоторые связывают это с взрывами на угольных шахтах, а кто то считает, что они доносятся с Алтайского края. В любом случае они совсем не опасны, а многие их даже не чувствуют, потому что подземные толчки слишком слабые.

Материалы по теме
Землетрясение силой 3,5 балла зафиксировали под НовосибирскомЗемлетрясение произошло рядом с угольным разрезом под НовосибирскомЗемлетрясение произошло в Новосибирской области
#Новости#Александр Кондратьев#Происшествия
Подпишитесь
В Новосибирске перекроют ул. Ленина и Чаплыгина на лето - ждем транспортный коллапс
26 мая 05:44
Пылевой апокалипсис обрушился на Левобережье Новосибирска
27 мая 12:18
Дожди зальют Новосибирск в начале новой рабочей недели
27 мая 11:05
Как пережить отключение горячей воды в Новосибирске: способы помыться без тазиков
27 мая 02:36
В Новосибирске спасают 13-летнюю девочку с постоянными кровотечениями
27 мая 10:40
Где получить карту с выгодным кешбэком в самых востребованных категориях?
25 мая 02:00