Санкционное мошенничество: новосибирцев шантажируют нехваткой наличных денег

Новый способ обмана владельцев банковских карт появился в Новосибирске. Мошенники от имени банка звонят потенциальной жертве и сообщают, что из-за проблем, вызванных экономическими санкциями западных стран против российской финансовой системы, в кредитном учреждении заканчиваются наличные деньги. И для того, чтобы накопления не пропали, необходимо срочно открыть некий специальный счет.
Дальше действует стандартная схема: человека просят сообщить данные карты, включая трехзначной код на обороте. После чего обычно жертва как раз и лишается своих денег.
Как отмечают в Сибирском управлении Банка России, мошенники часто используют текущую новостную повестку, чтобы их действия выглядели более правдоподобными. А отличительной чертой злоумышленников является настойчивые просьбы сообщить им персональные данные как можно скорее под предлогом того, что со сбережениями на счете вот-вот случится непоправимое.
Представители финансового регулятора напоминают: не нужно вступать в разговоры, если поступает звонок от якобы сотрудника банка. Необходимо сразу же прервать общение, а после самостоятельно позвонить по контактному номеру телефона, указанному на карте, чтобы прояснить ситуацию.