Санкционное мошенничество: новосибирцев шантажируют нехваткой наличных денег

Как отмечают в Сибирском управлении Банка России, мошенники часто используют текущую новостную повестку, чтобы их действия выглядели более правдоподобными. А отличительной чертой злоумышленников является настойчивые просьбы сообщить им персональные данные как можно скорее под предлогом того, что со сбережениями на счете вот-вот случится непоправимое.