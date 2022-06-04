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Бегает несколько суток: испуганного лосенка заметили на Омском тракте в Новосибирске

4 июня 06:48
Фото: АСТ-54
Лосенко заблудился на Омском тракте в Новосибирске и испугано бегает по огражденной территории. Об этом сообщают очевидцы в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

«На Омском тракте уже несколько суток бегает маленький лосёнок. Никакие службы не реагируют», - пишут сибиряки.

Детеныш, с их слов, не может выбраться из огороженной территории. Он мечется по кругу и ищет выход.

Напомним, лосей в людном месте видят не впервые за прошедшие несколько недель в Новосибирске. В Бердске весной табун животных устроил погром на парковке, также парнокопытных замечали в Академгородке. В региональном Минприроды рассказывали, что у лосей началась миграция и они могут появляться на трассах.

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