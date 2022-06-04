Бегает несколько суток: испуганного лосенка заметили на Омском тракте в Новосибирске

«На Омском тракте уже несколько суток бегает маленький лосёнок. Никакие службы не реагируют», - пишут сибиряки.
Детеныш, с их слов, не может выбраться из огороженной территории. Он мечется по кругу и ищет выход.
Напомним, лосей в людном месте видят не впервые за прошедшие несколько недель в Новосибирске. В Бердске весной табун животных устроил погром на парковке, также парнокопытных замечали в Академгородке. В региональном Минприроды рассказывали, что у лосей началась миграция и они могут появляться на трассах.