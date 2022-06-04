Бегает несколько суток: испуганного лосенка заметили на Омском тракте в Новосибирске

Напомним, лосей в людном месте видят не впервые за прошедшие несколько недель в Новосибирске. В Бердске весной табун животных устроил погром на парковке, также парнокопытных замечали в Академгородке. В региональном Минприроды рассказывали, что у лосей началась миграция и они могут появляться на трассах.