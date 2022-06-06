Жизнь в жилмассиве «Берёзовое» в Новосибирске – дешевые квартиры и много пивнушек

По словам сибиряков, квартиры в жилмассиве продают по относительно другим районам низкой цене. Однако многие из них очень маленькие – до 20 кв.м.
Одна из местных жительниц рассказал, что в микрорайоне «Берёзовом» не хватает детских садов. Там он единственный на несколько домов. Также отсутствуют игровые и спортивные площадки, зато есть множество пивных магазинов, пишет НГС.
Ещё новосибирцев беспокоят частые драки во дворах и грязь в подъездах. По их мнению, ко многому причастны сироты, которым выделили квартиры в жилмассиве.