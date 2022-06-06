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Жизнь в жилмассиве «Берёзовое» в Новосибирске – дешевые квартиры и много пивнушек

6 июня 02:16
Фото: Медиахолдинг1Mi
Жители жилого массива «Берёзовое» рассказали о жизни в Первомайском районе Новосибирска. Они также пожаловались на пивнушки, которые открывают у домов.

По словам сибиряков, квартиры в жилмассиве продают по относительно другим районам низкой цене. Однако многие из них очень маленькие – до 20 кв.м.

Одна из местных жительниц рассказал, что в микрорайоне «Берёзовом» не хватает детских садов. Там он единственный на несколько домов. Также отсутствуют игровые и спортивные площадки, зато есть множество пивных магазинов, пишет НГС.

Ещё новосибирцев беспокоят частые драки во дворах и грязь в подъездах. По их мнению, ко многому причастны сироты, которым выделили квартиры в жилмассиве.

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