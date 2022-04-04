Новый жилмассив построят на Родниках в Новосибирске

Новый жилмассив построят на Родниках в Новосибирске
Новый жилмассив построят на Родниках в Новосибирске
Сегодня, 15:28ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Многоэтажные жилые дома возведут на площади 100 тысяч квадратных метров в Калининском районе

Жилой массив построят на площади 100 тысяч кв.м. в Калининском районе Новосибирска. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Застройщиком выступит ООО «Специализированный застройщик «Союз-Инвест». Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рекомендовал предоставить землю без проведения торгов.

Компании будет предоставлен участок на улице Тюленина, з/у 31 – его стоимость оценивается в 119 млн рублей. В планах возвести на этом месте многоэтажные жилые дома площадью помещений не менее 100 тысяч кв.м. Более 2,5 тысяч будут предоставлены обманутым дольщикам.

Срок реализации проекта – 10 лет. Завершить стройку должны с 2024 по 2031 год. Передать жилые помещения необходимо к 2024 году.

Застройщик также передаст не менее 175 млн рублей на завершение долгостроя на улице Связистов, 13/1 в Ленинском районе.

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