Новый жилмассив построят на Родниках в Новосибирске

Компании будет предоставлен участок на улице Тюленина, з/у 31 – его стоимость оценивается в 119 млн рублей. В планах возвести на этом месте многоэтажные жилые дома площадью помещений не менее 100 тысяч кв.м. Более 2,5 тысяч будут предоставлены обманутым дольщикам.