Несколько надземных переходов построят в ЖК «Дивногорский» и «Новомарусино» в Новосибирске. Об этом заявил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константин Васильев.
По словам Васильева, строительство начнется уже в 2022 году. В данный момент в муниципалитете подготавливают необходимые документы для размещения конкурса на разработку проектно-сметного плана.
«Планируется размещение конкурсных процедур на разработку проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги по улице Дачной, реконструкцию проспекта Дзержинского, строительство надземных пешеходных переходов к жилмассивам «Дивногорский» и «Новомарусино»», — рассказал 15 марта на аппаратном совещании в мэрии начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константин Васильев.
Помимо этого, в Новосибирске хотят построить автодорогу на улице Дачной. Также власти рассказали о планах реконструировать проспект Дзержинского. Всего в 2022 году отремонтируют 34 дороги. Сумма всех затрат достигнет два миллиарда рублей.