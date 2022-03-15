Несколько надземных переходов построят в ЖК «Дивногорский» и «Новомарусино»

Помимо этого, в Новосибирске хотят построить автодорогу на улице Дачной. Также власти рассказали о планах реконструировать проспект Дзержинского. Всего в 2022 году отремонтируют 34 дороги. Сумма всех затрат достигнет два миллиарда рублей.