Несколько надземных переходов построят в ЖК «Дивногорский» и «Новомарусино»

Несколько надземных переходов построят в ЖК «Дивногорский» и «Новомарусино»
Несколько надземных переходов построят в ЖК «Дивногорский» и «Новомарусино»
Сегодня, 09:44ГородФото: pixabay.com
По словам Васильева, строительство переходов в Новосибирске начнется уже в 2022 году.

Несколько надземных переходов построят в ЖК «Дивногорский» и «Новомарусино» в Новосибирске. Об этом заявил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константин Васильев.

По словам Васильева, строительство начнется уже в 2022 году. В данный момент в муниципалитете подготавливают необходимые документы для размещения конкурса на разработку проектно-сметного плана.

«Планируется размещение конкурсных процедур на разработку проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги по улице Дачной, реконструкцию проспекта Дзержинского, строительство надземных пешеходных переходов к жилмассивам «Дивногорский» и «Новомарусино»», — рассказал 15 марта на аппаратном совещании в мэрии начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константин Васильев.

Помимо этого, в Новосибирске хотят построить автодорогу на улице Дачной. Также власти рассказали о планах реконструировать проспект Дзержинского. Всего в 2022 году отремонтируют 34 дороги. Сумма всех затрат достигнет два миллиарда рублей.

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