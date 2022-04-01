Аграрный университет в Новосибирске построил жилой дом вместо общежития

По сообщению НГС, в выписке из ЕГРН раздел о собственниках и правообладателях земли отсутствует. В кадастровой карте указано, что на участке расположен жилой дом, однако использовать его можно в первую очередь для зданий и комплексов профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования.