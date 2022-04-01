Аграрный университет в Новосибирске построил жилой дом вместо общежития

Аграрный университет в Новосибирске построил жилой дом вместо общежития
Аграрный университет в Новосибирске построил жилой дом вместо общежития
Сегодня, 04:53ОбразованиеФото: 2ГИСНовосибирск. Добролюбова, 162/1/ дом НГАУ
Вопрос кому принадлежит сама земля - остается открытым.

Новосибирский государственный аграрный университет построил дом вместо общежития на улице Добролюбова №162/1. Здание является многоэтажным домом, в котором есть множество квартир, а также парковка и магазины на первом этаже. Однако вопрос кому принадлежит эта земля, поднимается вот уже много лет.

По словам председателя правления ТСН «Добролюб» Алексея Тарасова, поворот проезда к дому не относится, как и территория вдоль сквера, где организована придомовая парковка и детская площадка. Все они расположены на территории НГАУ. Также непонятно, на чьей территории стоит сам дом.

Из-за того, что статус земли не определен, жители трех построенных подъездов многоэтажки не могут установить шлагбаум, чтобы закрыть въезд на придомовую парковку арендаторам и клиентам магазинов и офисов.

По сообщению НГС, в выписке из ЕГРН раздел о собственниках и правообладателях земли отсутствует. В кадастровой карте указано, что на участке расположен жилой дом, однако использовать его можно в первую очередь для зданий и комплексов профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования.

В перечне также присутствуют и жилые помещения, предназначенные для работников образовательных учреждений и студентов. Последние арендуют квартиры на общих основаниях, а преподаватели раньше получали скидку.

Известно, что НГАУ в 2007 году получил разрешение на строительство общежития квартирного типа на своем земельном участке. После в распоряжение мэрии города были внесены изменения: в 2015 году общежитие стало считаться жилым домом на три подъезда, потом начали строительство еще одного.

В самом университете заявили, что многоэтажка на улице Добролюбова №162/1 построена на земельном участке, который не принадлежит учебному заведению. Сама территория дома — земельный участок, который принадлежит жильцам жилого дома на праве общей долевой собственности.

После этой истории так и не удалось понять, принадлежит ли многоэтажка университету, какими правами НГАУ обладает на эту землю и почему возникает так много проблем со строительством еще одного подъезда.

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