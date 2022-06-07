«Удручающе и страшно»: новосибирцы обрушились с критикой на Октябрьский путепровод

По словам сибиряков, гулять, а также ездить на самокатах и велосипедах стало страшно по пешеходной зоне Октябрьского путепровода. В таком состоянии мост уже несколько недель.
«Железные стыковые листы будто украл кто, либо их размыло дождем. Они не закреплены, поэтому ездить и ходить там опасно. Мост весь в дырках и туда можно провалиться ребенку или подвернуть ногу. Ситуация удручающая», - пишет автор поста в группе «АСТ-54».
Он добавил, что ночью дефектов не видно и это ещё опаснее. Мост забит вечерами машинами и людьми, и близок тот день, когда случится трагедия на путепроводе.