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«Удручающе и страшно»: новосибирцы обрушились с критикой на Октябрьский путепровод

7 июня 06:22
Фото: аст-54
Жители Новосибирска пожаловались в соцсетях на удручающее состояние моста Октябрьской магистрали. По их мнению, кто-то как будто украл стыковые листы и теперь ходить там опасно для жизни.

По словам сибиряков, гулять, а также ездить на самокатах и велосипедах стало страшно по пешеходной зоне Октябрьского путепровода. В таком состоянии мост уже несколько недель.

«Железные стыковые листы будто украл кто, либо их размыло дождем. Они не закреплены, поэтому ездить и ходить там опасно. Мост весь в дырках и туда можно провалиться ребенку или подвернуть ногу. Ситуация удручающая», - пишет автор поста в группе «АСТ-54».

Он добавил, что ночью дефектов не видно и это ещё опаснее. Мост забит вечерами машинами и людьми, и близок тот день, когда случится трагедия на путепроводе.

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