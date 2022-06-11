В тот злополучный день, 7 марта, мужчина похоронил лучшего друга и припал к бутылке. В гости он позвал соседа, а утром обнаружил его труп и окровавленную шашку. Сам сибиряк сказал, что не помнит о произошедшем ночью.
Бутакова арестовали, и против него возбудили уголовное дело по статье об убийстве с особой жестокостью. На суде за него заступилась сестра, которая утверждала, что брат никогда не брался за саблю во время конфликтов.
Выслушав все доводы, судья вынес обвинительное заключение пенсионеру. Сам он с этим не согласился. Ведь теперь ему грозит срок вплоть до пожизненного, пишет Сиб.фм.