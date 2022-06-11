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Пенсионер в Новосибирске перепил и зарубил соседа шашкой: ему грозит пожизненное

11 июня 04:24
Фото: Медиахолдинг1Mi
Перед судом на днях предстал пенсионер из Новосибирска Александр Бутаков, который зарубил своего соседа-собутыльника саблей. Теперь ему грозит пожизненный срок в колонии.

В тот злополучный день, 7 марта, мужчина похоронил лучшего друга и припал к бутылке. В гости он позвал соседа, а утром обнаружил его труп и окровавленную шашку. Сам сибиряк сказал, что не помнит о произошедшем ночью.

Бутакова арестовали, и против него возбудили уголовное дело по статье об убийстве с особой жестокостью. На суде за него заступилась сестра, которая утверждала, что брат никогда не брался за саблю во время конфликтов.

Выслушав все доводы, судья вынес обвинительное заключение пенсионеру. Сам он с этим не согласился. Ведь теперь ему грозит срок вплоть до пожизненного, пишет Сиб.фм.

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