Пьяный пастух убил знакомого, когда пас коров под Новосибирском

По данным следствия, 18 мая 46-летний подозреваемый выпивал вместе со своим 59-летним знакомым на пастбище. В один момент мужчины поссорились и в порыве ярости первый схватился за деревянную жердь.
Подозреваемый забил ею до смерти потерпевшего, а после скинул труп в реку. В итоге местные жители в этот же день обнаружили тело и сообщили правоохранителям.
Злоумышленника быстро вычислили и задержали. В преступлении пастух сознался частично. Ему грозит до 15 лет колонии. Расследование дела продолжается.