Пьяный пастух убил знакомого, когда пас коров под Новосибирском

Пьяный пастух убил знакомого, когда пас коров под Новосибирском
Пьяный пастух убил знакомого, когда пас коров под Новосибирском
Сегодня, 16:33КриминалФото: Медиахолдинг1Mi

Под Новосибирском пастух убил своего знакомого на пастбище

В Коченевском районе Новосибирской области пастух разделался со своим знакомым – он забил его деревянной жердью, передает СУ СК по НСО

По данным следствия, 18 мая 46-летний подозреваемый выпивал вместе со своим 59-летним знакомым на пастбище. В один момент мужчины поссорились и в порыве ярости первый схватился за деревянную жердь.

Подозреваемый забил ею до смерти потерпевшего, а после скинул труп в реку. В итоге местные жители в этот же день обнаружили тело и сообщили правоохранителям.

Злоумышленника быстро вычислили и задержали. В преступлении пастух сознался частично. Ему грозит до 15 лет колонии. Расследование дела продолжается.

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