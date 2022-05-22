Житель Новосибирской области убил несколько косуль и был задержан полицейскими

В Новосибирской области полицейские задержали на трассе 19-летнего молодого человека, у которого в багажнике автомобиля находились туши косуль. Информация появилась на сайте регионального МВД.

Задержанный оказался безработным, но и судим он ранее тоже не был – он является жителем Здвинского района. Молодой человек обвиняется в убийстве трех косуль в середине весны этого года. После убийства животных он разделал туши и разложил по мешкам, а затем при помощи своего знакомого на машине начал перевозить мясо. Полиция изъяла оружие, из которого производились выстрелы. Сам ущерб оценивается в 360 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, но заключать под стражу парня не стали, а лишь взяли подписку о невыезде. Стоит отметить, что на территории Новосибирской области и всей России запрещена незаконная охота – нужно получать специальную лицензию, как на оружие, так и на отстрел животных – это необходимо, чтобы охотники за добычей не истребили всех диких животных в лесах.

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