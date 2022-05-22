Житель Новосибирской области убил несколько косуль и был задержан полицейскими

Житель Новосибирской области убил несколько косуль и был задержан полицейскими
Житель Новосибирской области убил несколько косуль и был задержан полицейскими
Сегодня, 19:35КриминалАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
В Новосибирской области полицейские задержали на трассе 19-летнего молодого человека, у которого в багажнике автомобиля находились туши косуль. Информация появилась на сайте регионального МВД.

Задержанный оказался безработным, но и судим он ранее тоже не был – он является жителем Здвинского района. Молодой человек обвиняется в убийстве трех косуль в середине весны этого года.

После убийства животных он разделал туши и разложил по мешкам, а затем при помощи своего знакомого на машине начал перевозить мясо.

Полиция изъяла оружие, из которого производились выстрелы. Сам ущерб оценивается в 360 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, но заключать под стражу парня не стали, а лишь взяли подписку о невыезде.

Стоит отметить, что на территории Новосибирской области и всей России запрещена незаконная охота – нужно получать специальную лицензию, как на оружие, так и на отстрел животных – это необходимо, чтобы охотники за добычей не истребили всех диких животных в лесах.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , [email protected]

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы