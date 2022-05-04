Новосибирец убил деревянным табуретом 35-летнюю подругу на крыльце дома

Полицейские задержали 34-летнего мужчину, который до смерти избил руками и табуретом знакомую на крыльце дома в селе Мамоново Новосибирской области 1 мая. Преступника сейчас допрашивают следователи СУ СК России по региону.

По версии следствия, 1 мая мужчина находился в селе Мамоново Маслянинского района области. Там он встретился с 35-летней знакомой, на которую напал с деревянным табуретом по неизвестной причине. Тело женщины нашли на крыльце дома по улице Луговая на следующий день. «Подозреваемый задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции. В отношении него расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ», - уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области. Мужчина уже признал свою вину в убийстве сибирячки. Сейчас с ним работают следователи. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

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