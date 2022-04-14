Новосибирец убил 63-летнюю соседку случайной знакомой, которая ему отказала

Новосибирец убил 63-летнюю соседку случайной знакомой, которая ему отказала
Новосибирец убил 63-летнюю соседку случайной знакомой, которая ему отказала
Сегодня, 19:00КриминалФото: СУ СКР по Новосибирской области
Пенсионерка, пожертвовав собой, спасла жизнь молодой соседке.

В Новосибирской области перед судом предстанет мужчина, убивший 63-летнюю соседку женщины, с которой недавно познакомился на остановке. Его обвиняют в преступлениях по двум уголовным статьям.

По данным Следственного комитета СК России региона, 28 августа 2021 года мужчина познакомился с женщиной на остановке «Новосибирск-Западный». Вместе на электричке они доехали до села Прокудское Коченевского района и там якобы расстались.

На деле, дама пошла домой, а мужчина, держа небольшое расстояние, пошел следом, чтобы узнать, где она живёт. Сибиряк предложил новой знакомой выпить, но она отказалась. Тогда он выволок женщину на веранду дома и ударил ножом по телу.

На крики женщины прибежала 63-летняя соседка. Испугавшись своего разоблачения, мужчина нанес ей множественные удары ножом по телу, от которых последняя скончалась на месте. Врачам удалось спасти только молодую сибирячку.

Преступник бросился в бега, однако был оперативно пойман полицейскими. Его заключили под стражу и возбудили уголовное дело по статья о покушении на убийство и убийство. Сейчас материалы готовят к отправке в Новосибирский областной суд для рассмотрения.

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