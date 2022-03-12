Дело об убийстве новосибирца, найденного в лифте, передано в суд

Дело об убийстве новосибирца, найденного в лифте, передано в суд
Дело об убийстве новосибирца, найденного в лифте, передано в суд
Сегодня, 09:03КриминалФото: pixabay.com
Пострадавший умер от кровопотери.

Суд рассмотрит дело в отношении 42-летнего жителя Новосибирска, обвиняемого в убийстве собутыльника.

Тело 34-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было найдено в ночь с 4 на 5 января 2022 года в лифте многоквартирного дома на улице Петухова.

Полиция задержала подозреваемого, который находился в одной из квартир этого дома. По версии следствия, мужчины распивали алкоголь, но застолье вскоре переросло в драку. Обвиняемый нанес ножом несколько ударов в область живота мужчины, а затем перенес его в лифт.

Задержанный не признал своей вины. Но следователи собрали достаточные доказательства, чтобы передать дело с обвинительным заключением в суд.

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