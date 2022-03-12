Дело об убийстве новосибирца, найденного в лифте, передано в суд

Полиция задержала подозреваемого, который находился в одной из квартир этого дома. По версии следствия, мужчины распивали алкоголь, но застолье вскоре переросло в драку. Обвиняемый нанес ножом несколько ударов в область живота мужчины, а затем перенес его в лифт.