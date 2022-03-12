Дело об убийстве новосибирца, найденного в лифте, передано в суд

Суд рассмотрит дело в отношении 42-летнего жителя Новосибирска, обвиняемого в убийстве собутыльника.
Тело 34-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было найдено в ночь с 4 на 5 января 2022 года в лифте многоквартирного дома на улице Петухова.
Полиция задержала подозреваемого, который находился в одной из квартир этого дома. По версии следствия, мужчины распивали алкоголь, но застолье вскоре переросло в драку. Обвиняемый нанес ножом несколько ударов в область живота мужчины, а затем перенес его в лифт.
Задержанный не признал своей вины. Но следователи собрали достаточные доказательства, чтобы передать дело с обвинительным заключением в суд.