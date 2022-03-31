Таксиста начнут судить за убийство 27-летнего пассажира в Новосибирске

Напомним, в этот день парень и девушка вызвали такси по адресу от улицы Одоевского до Твардовского. В пути между пассажиром и водителем возник конфликт. Последний остановил машину возле остановки «Разъезд Иня», вышел и накинулся с ножом на клиента.