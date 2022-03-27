Двое мужчин связали скотчем таксиста и угнали автомобиль в Новосибирске

По данным ведомства, двое новосибирцев вызвали такси через приложение к дому по улице Бурденко. Когда водитель подъехал, они отработали на нём методы похищения из 90-х: угрожая ножом, связали скотчем, закрыли в багажнике и увезли в неизвестное управление. Мужчине в какой-то момент удалось выпрыгнуть из машины на полном ходу.