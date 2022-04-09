Подозреваемого в убийстве 32-летнего мужчины ищут в Новосибирске

Подозреваемого в убийстве 32-летнего мужчины ищут в Новосибирске
Подозреваемого в убийстве 32-летнего мужчины ищут в Новосибирске
Сегодня, 10:16КриминалФото: СУ СКР по Новосибирской области
Труп молодого мужчины обнаружили 14 марта 2022 года в квартире по улице Путевая, 11.

Следователи объявили в розыск Бондаренко Андрея - предполагаемого убийцу 32-летнего мужчины в Ленинском районе Новосибирска. Ориентировку разместили на сайте СУ СК России по региону.

Тело мужчины 1990 года рождения обнаружили в квартире по улице Путевая, 11 ещё 14 марта 2022 года. По факту убийства возбудили уголовное дело и начали разыскивать подозреваемого.

По данным Следственного комитета Новосибирской области, предполагаемым преступником может быть Бондаренко Андрей Владимирович 1986 года рождения. Они поделились его фотографией со СМИ.

Правоохранители просят тех, кто может его опознать и сообщить о местонахождении позвонить по телефонам: 8 (383) 301-28-77, 8(383) 203-57-39. Либо обратится в отдел полиции № 7 «Ленинский» УМВД России по городу.

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