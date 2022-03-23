Пьяный мужчина убил своего знакомого гитарой в Новосибирской области

Пьяный мужчина убил своего знакомого гитарой в Новосибирской области
Пьяный мужчина убил своего знакомого гитарой в Новосибирской области
Сегодня, 17:23ПроисшествияАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Обвиняемый 31-летний мужчина нанес своему знакомому не менее 27 ударов руками, ногами и гитарой

В Новосибирской области пьяный 31-летний мужчина убил своего знакомого гитарой. Об этом 23 марта сообщили в СУ СКР по региону.

Следователи установили, что убийство произошло в декабре 2021 года в доме №193 по улице Советская в Искитиме. Двое мужчин выпили спиртное и во время застолья между ними произошел конфликт. Во время ссоры обвиняемый избил своего знакомого и нанес ему не меньше 27 ударов руками, ногами и гитарой.

Избитый мужчина скончался, а виновник с места происшествия сбежал, но его удалось задержать. На него завел уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Обвиняемого заключили под стражу, а вину в содеянном он полностью признал.

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