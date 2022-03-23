Пьяный мужчина убил своего знакомого гитарой в Новосибирской области

Следователи установили, что убийство произошло в декабре 2021 года в доме №193 по улице Советская в Искитиме. Двое мужчин выпили спиртное и во время застолья между ними произошел конфликт. Во время ссоры обвиняемый избил своего знакомого и нанес ему не меньше 27 ударов руками, ногами и гитарой.