Пьяный мужчина убил своего знакомого гитарой в Новосибирской области

В Новосибирской области пьяный 31-летний мужчина убил своего знакомого гитарой. Об этом 23 марта сообщили в СУ СКР по региону.
Следователи установили, что убийство произошло в декабре 2021 года в доме №193 по улице Советская в Искитиме. Двое мужчин выпили спиртное и во время застолья между ними произошел конфликт. Во время ссоры обвиняемый избил своего знакомого и нанес ему не меньше 27 ударов руками, ногами и гитарой.
Избитый мужчина скончался, а виновник с места происшествия сбежал, но его удалось задержать. На него завел уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Обвиняемого заключили под стражу, а вину в содеянном он полностью признал.