Полиция поймала новосибирца, который жестоко убил и сжег пару на Сибиряков-Гвардейцев

Следователи завели уголовное дело против 37-летнего новосибирца по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Его подозревают в убийстве 48-летнего мужчины и женщины 18 мая в квартире на Сибиряков-Гвардейцев.
По версии правоохранителей, в тот день фигурант гостил у этой пары, они вместе выпивали. В какой-то момент возник конфликт, и гость насмерть забил битой хозяев жилья. Потом ударил женщину ножом в живот, чтобы скрыть следы, разлил по полу горючее и поджег.
Версия несчастного случая следователями была тут же отклонена из-за явных признаков насильственной смерти пары. Спустя недолгое время подозреваемого задержали.
Сейчас назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Собираются все доказательства вины задержанного.