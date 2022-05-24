Полиция поймала новосибирца, который жестоко убил и сжег пару на Сибиряков-Гвардейцев

Полиция поймала новосибирца, который жестоко убил и сжег пару на Сибиряков-Гвардейцев
Полиция поймала новосибирца, который жестоко убил и сжег пару на Сибиряков-Гвардейцев
Сегодня, 11:32КриминалФото: АСТ-54

Задержан подозреваемый в поджоге и убийстве пары в Новосибирске

Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в гибели пары при пожаре в квартире на Сибиряков-Гвардейцев, 40 в Новосибирске. Сибиряк поджог тела убитых, чтобы скрыть следы преступления – считают в СУ СК России по региону.

Следователи завели уголовное дело против 37-летнего новосибирца по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Его подозревают в убийстве 48-летнего мужчины и женщины 18 мая в квартире на Сибиряков-Гвардейцев.

По версии правоохранителей, в тот день фигурант гостил у этой пары, они вместе выпивали. В какой-то момент возник конфликт, и гость насмерть забил битой хозяев жилья. Потом ударил женщину ножом в живот, чтобы скрыть следы, разлил по полу горючее и поджег.

Версия несчастного случая следователями была тут же отклонена из-за явных признаков насильственной смерти пары. Спустя недолгое время подозреваемого задержали.

Сейчас назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Собираются все доказательства вины задержанного.

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