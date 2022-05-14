Суд присяжных Новосибирска оправдал тревел-блогера Гомзякова, обвиненного в убийстве

Суд присяжных Новосибирска оправдал тревел-блогера Гомзякова, обвиненного в убийстве
Суд присяжных Новосибирска оправдал тревел-блогера Гомзякова, обвиненного в убийстве
Сегодня, 15:28КриминалФото: precedent.tvПрисяжные оправдали блогера Анатолия Гомзякова
Присяжные сочли недоказанной вину Анатолия Гомзякова, тревел-блогера, в убийстве новосибирца Алексея Хребтова, разбившегося при падении с 24 этажа. Вердикт коллегии присяжных от 13 мая 2022 оказался оправдательным. В ходе процесса суд не разрешил эксгумацию тела покойного.

Резонансное судебное дело о гибели Алексея Хребтова – новосибирского рекламщика, после распития алкоголя с известным блогером, специализирующимся на путешествиях - Анатолием Гомзяковым рассматривал суд присяжных. Статья 105 УК России (убийство) грозила суровым наказанием блогеру, в случае признания его вины.

По версии обвинения, блогер 2 апреля 2020 сбросил гостеприимного хозяина с 24 этажа. К этому времени тот уже пребывал в бессознательном состоянии. Правоохранители считают, что в ходе застолья у собутыльников возник конфликт, и Хребтов получил серьезные раны на голове. Его мертвое тело нашли у высотки в новом ЖК Ясный Берег.

Ранее мужчины общались через интернет в соцсетях.

Блогер Гомзяков, побывавший в десятках стран, не признал вину в предъявленном убийстве. И коллегия присяжных его оправдала своим вердиктом.

По ходу процесса адвокат блогера даже заявляла ходатайство об эксгумации тела рекламщика, такую информацию опубликовал сайт НГС со ссылкой на Сергея Лукьянова - помощника прокурора района Новосибирска, где произошел инцидент. Но до эксгумации дело не дошло – суд отклонил такую меру.

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