Адвокат блогера Гомзякова попросила новосибирский суд об эксгумации тела погибшего

Адвокат блогера Гомзякова попросила новосибирский суд об эксгумации тела погибшего
Адвокат блогера Гомзякова попросила новосибирский суд об эксгумации тела погибшего
Сегодня, 17:31КриминалФото: pixabay.com
Защита новосибирского блогера Анатолия Гомзякова, подозреваемого в убийстве, попросила суд извлечь тело Алексея Хребтова для дополнительной медэкспертизы. Об этом сообщает прокуратура региона.

Как рассказал помощник прокурора Сергей Лукьянов, адвокат фигуранта Виктория Лезникова не верит в причастность подзащитного в убийстве. Она уверена, что оправдать его могут результаты экспертизы ран на теле погибшего – для этого нужна эксгумация.

Напомним, блогер Гомзяков проходит обвиняемым по делу об убийстве Алексея Хребтова в его квартире ЖК «Ясный берег» 2 апреля 2020 года. Мужчины вместе выпивали всю ночь, а на утро хозяина жилья нашли погибшим под окнами дома. На его теле нашли резаные раны, не характерные тем, что остаются от падения с высоты.

По словам Лукьянова, защиту интересовали эти ранения, но их уже описал эксперт и оснований для эксгумации нет. Суд в удовлетворении ходатайства отказал, пишет НГС.

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