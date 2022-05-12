Адвокат блогера Гомзякова попросила новосибирский суд об эксгумации тела погибшего

Как рассказал помощник прокурора Сергей Лукьянов, адвокат фигуранта Виктория Лезникова не верит в причастность подзащитного в убийстве. Она уверена, что оправдать его могут результаты экспертизы ран на теле погибшего – для этого нужна эксгумация.
Напомним, блогер Гомзяков проходит обвиняемым по делу об убийстве Алексея Хребтова в его квартире ЖК «Ясный берег» 2 апреля 2020 года. Мужчины вместе выпивали всю ночь, а на утро хозяина жилья нашли погибшим под окнами дома. На его теле нашли резаные раны, не характерные тем, что остаются от падения с высоты.
По словам Лукьянова, защиту интересовали эти ранения, но их уже описал эксперт и оснований для эксгумации нет. Суд в удовлетворении ходатайства отказал, пишет НГС.