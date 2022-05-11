Суд арестовал 87 млн. рублей из 294-х отсуженных «АльянсСтроем» у мэрии Новосибирска

Застройщик «АльянсСтрой» стал известен в Новосибирске при попытке построить бизнес-центр у лицея №22. И отсудив 294 млн. рублей компенсации у мэрии. 22 апреля 2022 суд наложил арест на 87 миллионов из этой суммы. Процесс о банкротстве «АльянсСтроя» продолжается в арбитражном суде Новосибирска.

Банкротства ООО «АльянсСтрой», отсудившего у мэрии Новосибирска 293 млн. рублей, добивается в арбитражном суде ООО «Центр» из-за долга в 87 млн. рублей. На заседании 11 мая 2022 юристы «АльянсСтроя» предоставили документы, которыми пытаются доказать, что застройщик возвращал многомиллионные суммы юрлицам, аффилированным с руководителями, и бенефициарами ООО «Центр». В ходе заседания упоминались ликвидированная УК «Стройград», фамилии: Сокотун Ирины Аркадьевны, Кунгурцева Андрея Владимировича, Васильевой Марины Аркадьевны. Фирма со странным телефоном банкротит «АльянсСтрой», отсудивший у мэрии 293 миллиона В свою очередь представители ООО «Центр» доказывают, что юристы должника «злоупотребляют» нормами права, потому что документы предоставляют не заблаговременно, а прямо на заседании суда. (Что в конечном итоге и стало причиной нового переноса заседания на июнь). Однако, еще до заседания, 22 апреля суд по заявлению кредитора принял обеспечительные меры, наложив арест на 87 млн. рублей из дебиторской задолженности на общую сумму более 294 млн. рублей, которую по суду должны взыскать с мэрии Новосибирска в пользу ООО «АльянсСтрой». Напомним, что по решению суда с мэрии Новосибирска предстоит взыскать в пользу «АльянсСтроя» 293.6 млн. рублей за понесенные застройщиком расходы, плюс расходы по оплате судебной экспертизы 441 тысячу рублей. Это решение суда вступило в законную силу и 15.04.2022 выдан исполнительный лист. Мэрия Новосибирска Фото: Атас.инфо Однако, мэрия оспаривает решение в кассационной инстанции. Время идет. И не ясно, какое событие произойдет быстрее: успеет ли «АльянсСтрой» дождаться свой «большой куш», или будет объявлен банкротом по иску ООО «Центр». Напомним, что судебные тяжбы с мэрией у «АльянсСтроя» начались после событий осени 2018 года. Общественность города начала протестовать, когда стали известны планы застройщика возвести бизнес-центр поблизости от лицея №22 «Надежда Сибири». Мэру Новосибирска пришлось отозвать разрешение на строительство. Но спорткомплекс, который «АльянсСтрой» должен был бесплатно передать лицею, в соответствии с договором, застройщик успел завершить на 95%. Эти расходы рбитражный суд обязал мэрию Новосибирска возместить «АльянсСтрою». 29 марта 2022 апелляция мэрии была отклонена. Но власти Новосибирска продолжают борьбу в судах, доказывая, что спорткомплекс – «самовольная постройка».

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