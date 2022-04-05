Мэрия Новосибирска оспорит взыскание 293 млн. рублей в пользу ООО «АльянсСтрой»

Седьмым арбитражным апелляционным судом в Томске 29 марта 2022 была отклонена апелляция мэрии Новосибирска. Осталось в силе решение суда первой инстанции, удовлетворившего исковые требования ООО «АльянсСтрой», и обязавшего мэрию Новосибирска выплатить стоимость понесенных застройщиком расходов в размере 293 575 198 рублей 68 копеек и расходы по оплате судебной экспертизы в размере 441 000 рублей, в декабре 2021.
Теперь мэрия готовит кассационную жалобу и заявление о приостановке исполнения решения суда, вступившего в законную силу. Такую информацию со ссылкой на департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, публикует сайт Infopro54.ru.
Суды стали продолжением скандальной истории осени 2018 года. Тогда общественность и депутаты протестовали против строительства коммерческого бизнес-центра с подземным гаражом в непосредственной близости от лицея №22 «Надежда Сибири» на ул.Советской в центре Новосибирска. По договору, подписанному мэрией Новосибирска, такое здание мог построить «АльянсСтрой», после того, как достроит спорткомплекс и безвозмездно передаст его лицею.
Общественники обратились к президенту. Мэру Анатолию Локоть пришлось отозвать разрешение на строительство бизнес-центра. Но «АльянсСтрой» успел на 95% построить школьный спорткомплекс, и арбитражные суды посчитали претензии застройщика справедливыми, а мэрию обязали оплатить многомиллионные расходы.
Любопытно, что 11 апреля рассматривается заявление о признании «АльянсСтроя» банкротом. Претензии на 87 миллионов предъявляет ООО «Центр». Но, что совсем удивительно - телефоны двух ООО совпадают.