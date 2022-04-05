Мэрия Новосибирска оспорит взыскание 293 млн. рублей в пользу ООО «АльянсСтрой»

Суды стали продолжением скандальной истории осени 2018 года. Тогда общественность и депутаты протестовали против строительства коммерческого бизнес-центра с подземным гаражом в непосредственной близости от лицея №22 «Надежда Сибири» на ул.Советской в центре Новосибирска. По договору, подписанному мэрией Новосибирска, такое здание мог построить «АльянсСтрой», после того, как достроит спорткомплекс и безвозмездно передаст его лицею.