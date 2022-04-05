Мэрия Новосибирска оспорит взыскание 293 млн. рублей в пользу ООО «АльянсСтрой»

Мэрия Новосибирска оспорит взыскание 293 млн. рублей в пользу ООО «АльянсСтрой»
Мэрия Новосибирска оспорит взыскание 293 млн. рублей в пользу ООО «АльянсСтрой»
Сегодня, 06:26БизнесДмитрий ТростниковФото: Атас.инфоЗа незавершенный спорткомплекс с мэрии Новосибирска требуют 293 млн. рублей
Решение суда о выплате мэрией Новосибирска 293 575 198 рублей в пользу ООО «АльянсСтрой» оставлено в силе 29 марта 2022. Юристы мэрии готовят кассационную жалобу, чтобы оспорить огромную выплату.

Седьмым арбитражным апелляционным судом в Томске 29 марта 2022 была отклонена апелляция мэрии Новосибирска. Осталось в силе решение суда первой инстанции, удовлетворившего исковые требования ООО «АльянсСтрой», и обязавшего мэрию Новосибирска выплатить стоимость понесенных застройщиком расходов в размере 293 575 198 рублей 68 копеек и расходы по оплате судебной экспертизы в размере 441 000 рублей, в декабре 2021.

Теперь мэрия готовит кассационную жалобу и заявление о приостановке исполнения решения суда, вступившего в законную силу. Такую информацию со ссылкой на департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, публикует сайт Infopro54.ru.

Суды стали продолжением скандальной истории осени 2018 года. Тогда общественность и депутаты протестовали против строительства коммерческого бизнес-центра с подземным гаражом в непосредственной близости от лицея №22 «Надежда Сибири» на ул.Советской в центре Новосибирска. По договору, подписанному мэрией Новосибирска, такое здание мог построить «АльянсСтрой», после того, как достроит спорткомплекс и безвозмездно передаст его лицею.

Общественники обратились к президенту. Мэру Анатолию Локоть пришлось отозвать разрешение на строительство бизнес-центра. Но «АльянсСтрой» успел на 95% построить школьный спорткомплекс, и арбитражные суды посчитали претензии застройщика справедливыми, а мэрию обязали оплатить многомиллионные расходы.

Любопытно, что 11 апреля рассматривается заявление о признании «АльянсСтроя» банкротом. Претензии на 87 миллионов предъявляет ООО «Центр». Но, что совсем удивительно - телефоны двух ООО совпадают.

строительство
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