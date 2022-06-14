Похолодание и грозы ожидаются в Новосибирске на короткой рабочей неделе

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, днем 14 июня в Новосибирске ожидается +31, а в области +22…+33 градуса. При этом не исключены ветер с порывами до 17 м/с, дожди и грозы.
Уже на следующий день в мегаполисе начнет холодать. Как обещает сервис Gismeteo, 15 июня температура воздуха снизится до +19 градусов, вечером возможны небольшие дожди.
Также пасмурной и дождливо будет 16 и 17 июня. Утром в эти дни столбики термометра опустятся до +11 градусов, к полудню может потеплеть до +17. Прогнозируются также ливни и грозы.
Портал «Яндекс.Погода» сообщает о теплых выходных, 18 и 19 июня. Специалисты обещают небольшой дождь утром в субботу, потепление до +20 и штиль вечером. В воскресенье стоит ждать ураганный ветер и +23 по Цельсию.