Суд не стал смягчать наказание насмерть сбившему журналиста в Новосибирске

Posted 17 июня 2022, 08:32
Published 17 июня 2022, 08:32
Modified 17 сентября 2022, 07:38
Updated 17 сентября 2022, 07:38
Роковая авария произошла в марте 2020 года на улице Богдана Хмельницкого. 45-летний тележурналист вышел из трамвая и через несколько секунд его насмерть сбил водитель за рулем Mercedes-Benz.
Наезд совершил Никита Лазьков – его приговорили к 6,5 голам колонии общего режима. Кроме того, виновный в смертельной аварии обязан выплатить 1,5 млн рублей семье погибшего.
Обвиняемый не раз просил суд смягчить ему приговор. 17 июня 2022 года суд отказал в смягчении меры Лазькову. Постановление не вступило в силу.