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Posted 17 июня 2022, 08:32

Published 17 июня 2022, 08:32

Modified 17 сентября 2022, 07:38

Updated 17 сентября 2022, 07:38

Суд не стал смягчать наказание насмерть сбившему журналиста в Новосибирске

Суд не стал смягчать наказание насмерть сбившему журналиста в Новосибирске

17 июня 2022, 08:32
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Новосибирец, сбивший насмерть журналиста Антона Лучанского, попросил более мягкого наказания в виде принудительных работ, однако Первомайский суд города ему отказал, - указано на сайте ведомства.

Роковая авария произошла в марте 2020 года на улице Богдана Хмельницкого. 45-летний тележурналист вышел из трамвая и через несколько секунд его насмерть сбил водитель за рулем Mercedes-Benz.

Наезд совершил Никита Лазьков – его приговорили к 6,5 голам колонии общего режима. Кроме того, виновный в смертельной аварии обязан выплатить 1,5 млн рублей семье погибшего.

Обвиняемый не раз просил суд смягчить ему приговор. 17 июня 2022 года суд отказал в смягчении меры Лазькову. Постановление не вступило в силу.

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#Криминал#Новосибирск
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