Террорист из Новосибирска хотел взорвать Кремль и здание ФСБ – ему грозит пожизненное

Posted 17 июня 2022, 02:35
Published 17 июня 2022, 02:35
Modified 17 сентября 2022, 07:38
Updated 17 сентября 2022, 07:38
По данным следствия, новосибирец обвиняется в 23 террористических преступлений. В 2014 году он вступил в запрещённую в России международную террористическую организацию, а затем стал одним из её руководителей. В 2016 году обвиняемый создал террористическое сообщество для взрыва в Новосибирске. Мужчина вербовал горожан и контролировал обучение исполнителя по взрыву, но тогда жертв удалось избежать.
Спустя время сибиряк начал готовиться к терактам в Москве. Он хотел взорвать маршрутку в Люберцах, но пассажиры вовремя обнаружили устройство. Следующий теракт планировался в 2017 году в Санкт-Петербурге – мужчина велел исполнителю подорвать железнодорожную станцию, но участников вычислили и поймали правоохранители.
После того, как обвиняемый стал руководителем запрещенной организации, в Москве он создал террористическое сообщество, где планировал подорвать здание ФСБ, Кремль и Министерство юстиции. В материалах дела указано, что террористы также хотели влететь на машине в толпу людей, а затем расстрелять их.
Однако обвиняемого удалось задержать в 2019 году на территории Сирии. По сообщению ТАСС, в пятницу, 17 июня ему огласят судебный приговор. Новосибирцу грозит пожизненный срок лишения свободы и штраф в миллион рублей.