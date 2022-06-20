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Posted 20 июня 2022, 08:34

Published 20 июня 2022, 08:34

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Вязанные и перевязанные: стилист перечислил самые модные купальники лета-2022 - фото

Вязанные и перевязанные: стилист перечислил самые модные купальники лета-2022 - фото

20 июня 2022, 08:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Тренды купальников разделились на минимализм и максимализм летом 2022 года. Как выбрать самый модный пляжный костюм, рассказал Atas.info педагог по стилистики модельного агентства Elite Stars из Новосибирска Евгений Коломацкий.

В этом сезоне модницы чаще выбирают лиф с чашечками и раздельные купальники с глубоким вырезом на бедре. Первый вариант больше подходит пышногрудым дамам, подметил эксперт.

«С чашечками есть слитные и раздельные купальники. Сейчас на них ажиотаж. Высокий спрос на купальники с круглыми или треугольными вырезами на бедре, животе, спине и талии», - рассказал Евгений.

Также стилист отметил, пик моды на яркие оттенки – неоновый, розовый, желтый, синий, голубой. Ещё вернулись в тренды купальники с винтажными принтами в виде ромашек и других цветов. А вот завышенная талия – уже пережиток прошлого года.

«Этим летом хитом стали завязки на купальниках. Девушки с ними экспериментируют: могут обмотать вокруг шеи, или на уровне талии. Сейчас даже можно найти купальники с дополнительными завязками, однако есть один минус – есть шанс, что загар ляжет неровно», - пояснил стилист Коломацкий.

Кроме того, модницы интересуются прямоугольными бандо и спортивными топами, которые носят в повседневной жизни. Как не странно, но в этом году самыми актуальными считаются вязанные купальники и текстурированные (из ткани гофре). Однако, по мнению собеседника, такая пляжная одежда больше подходит для фотосессий нежели для купания.

Востребованными моделями остались также купальники с большими надписями. Это могут быть какие-либо фразы, либо логотипы бренда.

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