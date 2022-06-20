Вязанные и перевязанные: стилист перечислил самые модные купальники лета-2022 - фото

Кроме того, модницы интересуются прямоугольными бандо и спортивными топами, которые носят в повседневной жизни. Как не странно, но в этом году самыми актуальными считаются вязанные купальники и текстурированные (из ткани гофре). Однако, по мнению собеседника, такая пляжная одежда больше подходит для фотосессий нежели для купания.