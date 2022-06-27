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Posted 27 июня 2022, 07:54

Published 27 июня 2022, 07:54

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Насиловал в поле родную внучку: деду-педофилу из Новосибирска дали 16 лет колонии

Насиловал в поле родную внучку: деду-педофилу из Новосибирска дали 16 лет колонии

27 июня 2022, 07:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Чановский суд в Новосибирской области осудил 71-летнего пенсионера за изнасилование внучки – ему дали 16 лет колонии строгого режима. Суд состоялся 27 июня 2022 года.

Заявление на злоумышленника написала мать потерпевшей. На момент противоправных действий ребенку было 9 лет. Из материалов дела следует, что мужчина совершил четыре действия сексуального характера в отношении внучки.

Как уточняет портал Om1.ru, заседание прошло в закрытом режиме. Жена осужденного считает, что родственники их оклеветали. Супруга уверяет, что ее муж страдает импотенцией. Однако экспертизы подтвердили, что ребенок не врет.

Мать пострадавшей рассказала, что шокирующий инцидент произошел еще 3 года назад. Дед вывез внучку в пустое поле – он стелил на землю дубленку и насиловал девочку.

#Криминал
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