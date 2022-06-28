atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 28 июня 2022, 11:25

Published 28 июня 2022, 11:25

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

ТУАД выявил массовый брак дорожного покрытия в Новосибирской области

ТУАД выявил массовый брак дорожного покрытия в Новосибирской области

28 июня 2022, 11:25
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Территориальное управление автодорог в регионе испытала 272 пробы стройматериалов в Новосибирской области. Результаты подвергли в шок – брак был обнаружен в нескольких категориях образцов.

Как рассказали в ТУАД, из 94 проб щебёночно-песчаной смеси не соответствует нормам 28 (27,9%). По асфальтобетону из 165 образцов брак обнаружили в 29 (17,6%). В асфальтобетонной смеси из 13 проб у 2 нашли нарушения (15,4%).

Кроме того, в 2021 году были испытаны 1 610 образцов, а в 2022-м планируют не менее 1 800. Контроль ведется как на дорогах, так и на мостах и водопропускных трубах.

Напомним, ТУАД разрывает контракт с «СоюзДорСтрой» - они не починили трассу под Новосибирском. Ремонт на автодороге «К-19р» ведется уже 2 года – с 2020. На сегодняшний день работы исполнены лишь на 56%. Окончание работ было назначено на 1 октября 2021 года, но они до сих пор не выполнены.

Материалы по теме
Новосибирское ТУАД расторгает контракт с «СоюзДорСтрой»Эксперта ТУАД оштрафовали на 350 тысяч рублей в Новосибирской областиТУАД разрывает контракт с «СоюзДорСтрой» - они не починили трассу под Новосибирском
#Транспорт#Технологии#Новосибирская область#Дороги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика