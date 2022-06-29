Много недобросовестных: в НСО появились проблемы с нехваткой дорожных подрядчиков

Posted 29 июня 2022, 04:40
Published 29 июня 2022, 04:40
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
По словам главы региона, контракты заключаются долго, так как не всегда подрядчики спешат подавать заявку на конкурс.
«Проблема есть. С учетом роста объема работ хотелось бы, чтобы подрядчиков было больше. Больше квалифицированных и добросовестных, а не абы каких. Иногда таких подрядчиков на отдельные объекты буквально приходится искать. Тоже, помните истории в СМИ, когда объявляется конкурс на ремонт какого-нибудь объекта, и один раз никто не пришел, второй раз никто не пришел. И только на третий раз приходится заключать контракт», — сказал губернатор Андрей Травников.
Кроме того, из-за малого количества подрядчиков произошли срывы конкурсов на строительство разных объектов в городе.
Напомним, ТУАД разрывает контракт с «СоюзДорСтрой» - они не починили трассу под Новосибирском. Ремонт на автодороге «К-19р» ведется уже 2 года – с 2020. На сегодняшний день работы исполнены лишь на 56%. Окончание работ было назначено на 1 октября 2021 года, но они до сих пор не выполнены.