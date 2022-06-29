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Posted 29 июня 2022, 04:40

Published 29 июня 2022, 04:40

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Много недобросовестных: в НСО появились проблемы с нехваткой дорожных подрядчиков

Много недобросовестных: в НСО появились проблемы с нехваткой дорожных подрядчиков

29 июня 2022, 04:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Новосибирской области имеются проблемы с количеством добросовестных подрядчиков на ремонт дорог, о чем сообщил губернатор Андрей Травников 29 июня во время прямого эфира.

По словам главы региона, контракты заключаются долго, так как не всегда подрядчики спешат подавать заявку на конкурс.

«Проблема есть. С учетом роста объема работ хотелось бы, чтобы подрядчиков было больше. Больше квалифицированных и добросовестных, а не абы каких. Иногда таких подрядчиков на отдельные объекты буквально приходится искать. Тоже, помните истории в СМИ, когда объявляется конкурс на ремонт какого-нибудь объекта, и один раз никто не пришел, второй раз никто не пришел. И только на третий раз приходится заключать контракт», — сказал губернатор Андрей Травников.

Кроме того, из-за малого количества подрядчиков произошли срывы конкурсов на строительство разных объектов в городе.

Напомним, ТУАД разрывает контракт с «СоюзДорСтрой» - они не починили трассу под Новосибирском. Ремонт на автодороге «К-19р» ведется уже 2 года – с 2020. На сегодняшний день работы исполнены лишь на 56%. Окончание работ было назначено на 1 октября 2021 года, но они до сих пор не выполнены.

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#Транспорт#Город#Новосибирская область#Дороги
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