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Posted 29 июня 2022, 01:27

Published 29 июня 2022, 01:27

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

В Новосибирске заправки Shell переименовали в Teboil

В Новосибирске заправки Shell переименовали в Teboil

29 июня 2022, 01:27
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Автомобильные заправки Shell провели сменили название на Teboil на улице Фабричной в Новосибирске. Компания устроила не публичный ребрендинг 27 июня 2022 года.

Новосибирцы начали замечать новые вывески на зданиях заправок на этой неделе – об это они писали в социальных сетях. Больше ничего в работе АЗС не изменилось. Единственное, компания теперь принадлежит ПАО «Лукойл».

На официальном сайте ООО «Шелл Нефть» сообщалось, что все сотрудники продолжат работу в обычном режиме. Сеть владеет 240 АЗС, а также несколькими заправками по дилерским соглашениям и лицензиям бренда.

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#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область
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