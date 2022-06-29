В Новосибирске заправки Shell переименовали в Teboil

Posted 29 июня 2022, 01:27
Published 29 июня 2022, 01:27
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
Новосибирцы начали замечать новые вывески на зданиях заправок на этой неделе – об это они писали в социальных сетях. Больше ничего в работе АЗС не изменилось. Единственное, компания теперь принадлежит ПАО «Лукойл».
На официальном сайте ООО «Шелл Нефть» сообщалось, что все сотрудники продолжат работу в обычном режиме. Сеть владеет 240 АЗС, а также несколькими заправками по дилерским соглашениям и лицензиям бренда.