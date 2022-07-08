Из-за аномальной жары Новосибирск накроет пылью: объявлен «режим черного неба»

Новосибирск накрыло пылью на четыре дня. Это связано с аномальной жарой до +28…+30 градусов. Осадков в этих числах не ожидается, а согревать город будет яркое обжигающее солнце. На фоне высокой температуры и безветренной погоды ожидается ухудшение качества воздуха.