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Posted 8 июля 2022, 09:26

Published 8 июля 2022, 09:26

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Из-за аномальной жары Новосибирск накроет пылью: объявлен «режим черного неба»

Из-за аномальной жары Новосибирск накроет пылью: объявлен «режим черного неба»

8 июля 2022, 09:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На предстоящих выходных сохранится по-настоящему июльская жара. Однако теплый воздух поспособствовал загрязнению – Западно-Сибирский гидрометцентр объявил режим черного неба.

Новосибирск накрыло пылью на четыре дня. Это связано с аномальной жарой до +28…+30 градусов. Осадков в этих числах не ожидается, а согревать город будет яркое обжигающее солнце. На фоне высокой температуры и безветренной погоды ожидается ухудшение качества воздуха.

«Метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается повышенный»,

говорится на сайте управления.

Именно поэтому синоптики объявили режим «черного неба» - первой степени опасности. Он продлится с 15:00 8 июля до 15:00 11 июля.

Сервис AirVoice также фиксирует ухудшение качества воздуха. Сейчас уровень загрязнения оценивается в 4 балла из 10 возможных, а новосибирцы делятся, что в некоторых районах пахнет гарью.

"Со вчерашнего дня в Ленинском районе несет гарью. Сегодня проезжала на Гусинобродке, чуть не задохнулась", - рассказала жительница Новосибирска в беседе с Atas.info.

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