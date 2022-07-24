В Новосибирске последнюю неделю июля скрасит 29-градусная жара

Сервис Gismeteo публикует +24 градуса со среды по четверг, 27 и 28 июля. Специалисты говорят, что это будет самый солнечный и благоприятный день на следующей неделе. В пятницу, 29 числа месяца, похолодает до +23, а небо затянут тучи. О дождях в областном центре при этом не сообщается, только о ветре с порывами до 11 м/с.