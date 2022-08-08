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Заболеваемость COVID-19 выросла в 1,8 раз в Новосибирской области

8 августа 04:37
Фото: Медиахолдинг1Mi
Коронавирусом заболели 806 человек в Новосибирской области на прошлой неделе – повышение в 1,8 раз. Об этом заявил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов 8 августа 2022 года.

«Идет нарастание коронавирусной инфекции с минувших недель. Всего 806 случаев заболевания. Эпидемиологический порог повышен, а коэффициент распространения составил 1,4», - сказал Щербатов на оперативном заседании.

Специалист заверил, что вспышки COVID-19 в области нет. Люди начали массово вакцинироваться.

Большая часть заражений (65%) приходится на районы региона - 504 случая. Там болеют 97% сибиряков в легкой форме.

«Фиксируется повышение заболеваемости ОРВИ. Всего 9849 случая за прошлую неделю», - добавил министр здравоохранения Константин Хальзов.

Отмечено, что сейчас всех с подозрением на коронавирус активно тестируют. В больницы попали 21 человек с пневмонией.

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