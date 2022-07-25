Заболеваемость коронавирусом выросла на 10 % в Новосибирской области

Стремительный рост заболеваний коронавирусной инфекции фиксируется в Новосибирской области. Об этом доложил руководитель Роспотребнадзора Александр Щербатов во время оперативного совещания в правительстве 25 июля 2022 года.

За неделю в Новосибирске и области рост коронавируса увеличился на 10% и составил 368 случаев заболеваний. Наибольшее количество заболевших в регионе. Выявлен вирус у 206 человек (56%). С начала пандемии коронавирусом переболели 261 396 пациентов. За последние сутки заразились 50 горожан. Общее количество проведённых исследований на выявление вируса – 4 832 369. За последние сутки на больничных койках оказались 9 больных – у них подозрение на пневмонию и ковид. «Коэффициент распространения больше единицы. Сейчас Активно проводятся тестирования. За прошедшую неделю более 40 тысяч тестов. Удельный вес положительных результатов вырос и составил 3%», уточнил руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области Александр Щербатов. Заболеваемость ОРВИ в регионе продолжает расти – всего выявлено 8 875 случаев. Больше всего симптомов болезни встречается у взрослого и совокупного населения, а также у детей от 7 до 14 лет. Симптоматика ОРВИ составляет 94%, а внебольничная пневмония – 3,8%. ГРИПП не зарегистрирован. Кроме того, в регионе третью неделю имеется положительная динамика вакцинированных. Только за последнюю неделю прививку поставили 2 тысячи человек, но темпы роста необходимо наращивать.

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