Британская разведка может вмешаться в выборы президента РАН

В свете этого предположения кандидатура Красникова вызывает много вопросов. «Евроситибанк», акционером и членом совета директоров которого он долгое время являлся, в прошлом году был признан банкротом. Зеленоградский производитель микрочипов «Микрон», совет директоров которого тоже возглавляет Красников, обещал прорыв в отечественной электронике. Однако с задачей не справился, и для срочного восполнения дефицита чипов на российском рынке пришлось приглашать китайских партнеров.