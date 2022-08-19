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Британская разведка может вмешаться в выборы президента РАН

Сегодня, 14:38
Фото: pxhere.com
На осень запланировано проведение выборов президента Российской академии наук (РАН). По данным официального сайта РАН, среди кандидатов – действующий глава академии Александр Сергеев, а также академики Роберт Нигматулин, Дмитрий Маркович и Геннадий Красников.

Очевидно, что новый президент РАН будет определять курс российской науки на ближайшие годы. Тем временем нынешняя геополитическая ситуация наводит на мысль, что иностранные спецслужбы могут не только следить за происходящим в отрасли, но и способствовать продвижению «своего» кандидата. Об этом пишет Infox.

В свете этого предположения кандидатура Красникова вызывает много вопросов. «Евроситибанк», акционером и членом совета директоров которого он долгое время являлся, в прошлом году был признан банкротом. Зеленоградский производитель микрочипов «Микрон», совет директоров которого тоже возглавляет Красников, обещал прорыв в отечественной электронике. Однако с задачей не справился, и для срочного восполнения дефицита чипов на российском рынке пришлось приглашать китайских партнеров.

Ранее «Микрон» также провалил кампанию по выпуску для россиян универсальных электронных карт: сроки сертификации задержали на год, а стоимость проекта оказалась в десять раз дороже, чем у зарубежных аналогов. От УЭК, предложенных Дмитрием Медведевым, в результате пришлось отказаться.

Сейчас сама компания попала под западные санкции, которые удивительным образом не затронули Красникова.

Заставляет задуматься и родство Красникова с профессором Первой Московской медицинской академии им. Сеченова Сергеем Никифоровым. Ранее они поочередно находились в совете директоров САК «Энергогарант». Но Никифоров больше известен как завсегдатай Лондонского высокого суда (The High Court of Justice), где охотно выступает по зуму в качестве свидетеля.

Британская разведка MI-6, которая специализируется на вербовках, вряд ли могла не заметить громкое судебное разбирательство, в котором 16 раз упоминается имя Красникова. Учитывая высокое положение последнего, сотрудники MI-6, скорее всего, начали работать в своем обычном направлении.

На прошлых выборах президента РАН Красникову не удалось выйти даже во второй тур. Что произойдет на этот раз, учитывая новоприобретенные связи главы «Микрона»?

#Светлана Павлова
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