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Фура провалилась в яму на дороге в Новосибирске

Сегодня, 12:30
Фото: АСТ-54
В ночь с 18 на 19 августа в Калининском районе произошло происшествие – огромная фура провалилась в расщелину дороги. Свидетели инцидента утверждают, что тяжелый автомобиль так и не смогли достать. О произошедшем рассказали очевидцы в группе «АСТ-54» Вконтакте.
Сюжет
ДТП

Все случилось на улице Богдана Хмельницкого у магазина «Колорлон». Поздно ночью водитель за рулем фуры пытался сдать назад, однако машина неожиданно провалилась в расщелину рядом с дорогой.

На опубликованной фотографии заметно, что фура угодила в яму задними колесами. Некоторые новосибирцы утверждают в комментариях, что тяжеловеса так и не смогли достать из ямы. 

Напомним, в Новосибирской области затонувший экскаватор вытащили из реки Обь. Большегруз застрял в жидкой грязи. Его пытались вытащить неделю, но все попытки были безуспешными - экскаватор провалился только дальше. 

#Эмилия Каплунская#Происшествия#Общество#Транспорт#ДТП#2022##1
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