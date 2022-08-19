Фура провалилась в яму на дороге в Новосибирске

Все случилось на улице Богдана Хмельницкого у магазина «Колорлон». Поздно ночью водитель за рулем фуры пытался сдать назад, однако машина неожиданно провалилась в расщелину рядом с дорогой.
На опубликованной фотографии заметно, что фура угодила в яму задними колесами. Некоторые новосибирцы утверждают в комментариях, что тяжеловеса так и не смогли достать из ямы.
Напомним, в Новосибирской области затонувший экскаватор вытащили из реки Обь. Большегруз застрял в жидкой грязи. Его пытались вытащить неделю, но все попытки были безуспешными - экскаватор провалился только дальше.