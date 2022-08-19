Фура провалилась в яму на дороге в Новосибирске

В ночь с 18 на 19 августа в Калининском районе произошло происшествие – огромная фура провалилась в расщелину дороги. Свидетели инцидента утверждают, что тяжелый автомобиль так и не смогли достать. О произошедшем рассказали очевидцы в группе «АСТ-54» Вконтакте.

Сюжет ДТП

Все случилось на улице Богдана Хмельницкого у магазина «Колорлон». Поздно ночью водитель за рулем фуры пытался сдать назад, однако машина неожиданно провалилась в расщелину рядом с дорогой. На опубликованной фотографии заметно, что фура угодила в яму задними колесами. Некоторые новосибирцы утверждают в комментариях, что тяжеловеса так и не смогли достать из ямы. Напомним, в Новосибирской области затонувший экскаватор вытащили из реки Обь. Большегруз застрял в жидкой грязи. Его пытались вытащить неделю, но все попытки были безуспешными - экскаватор провалился только дальше.