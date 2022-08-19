В Новосибирске стартовал военно-тактический форум «Армия-2022»

Ежегодно форум собирает несколько сотен зрителей. Многие приезжают целыми семьями, чтобы сфотографироваться с экспонатами. А для обеспечения их безопасности действует жесткий контроль на входе.
«Жесткий досмотр, как в аэропорту. Заставляют телефон и ноутбук включить, посмотреть, как они работают. Даже проверяют фотоаппараты», - рассказал Atas.info один из первых посетителей форума.
И это не удивительно. Ведь на выставке в этом году представят свыше 50 единиц техники: машины ПВО, ВВС и сухопутных войск России. Также вертолеты, знаменитый «Терминатор», РПК «Панцирь-С1» и многое другое.
Кроме того, сибирякам покажут спецтранспорт пожарных и бойцов Росгвардии. А ещё передвижную экспозицию музея Дома офицеров Новосибирского гарнизона.
Форум «Армия-2022» для массового посещения горожанами открыли сегодня, 19 августа. Программа завершится 21 августа.