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В Новосибирске стартовал военно-тактический форум «Армия-2022»

Сегодня, 12:30
Фото: atas.info
Международный форум «Армия-2022» начался на военном аэродроме «Толмачево» в Новосибирске 19 августа. Выставку военной техники уже осваивают первые гости.

Ежегодно форум собирает несколько сотен зрителей. Многие приезжают целыми семьями, чтобы сфотографироваться с экспонатами. А для обеспечения их безопасности действует жесткий контроль на входе.

«Жесткий досмотр, как в аэропорту. Заставляют телефон и ноутбук включить, посмотреть, как они работают. Даже проверяют фотоаппараты», - рассказал Atas.info один из первых посетителей форума.

И это не удивительно. Ведь на выставке в этом году представят свыше 50 единиц техники: машины ПВО, ВВС и сухопутных войск России. Также вертолеты, знаменитый «Терминатор», РПК «Панцирь-С1» и многое другое.

Кроме того, сибирякам покажут спецтранспорт пожарных и бойцов Росгвардии. А ещё передвижную экспозицию музея Дома офицеров Новосибирского гарнизона.

Форум «Армия-2022» для массового посещения горожанами открыли сегодня, 19 августа. Программа завершится 21 августа.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирская область#Новосибирск#Праздник
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