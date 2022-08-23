Чем кормили на форуме «Технопром-2022» в Новосибирске

В работе форума участвуют эксперты, представители бизнес-корпораций и даже члены правительства РФ. «Более 20 стран представлены на форуме — это наши соседи из Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и других ближайших стран, а также научные партнеры — Китай, Индия и прочие. Поздравляю всех с этим событием», - заявил на открытии форума заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.