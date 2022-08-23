Чем кормили на форуме «Технопром-2022» в Новосибирске

На фуд-корте "Технопрома-2022" можно полноценно пообедать или просто закусить. Сэндвичи – 250 рублей, овощи на пару – 200 рублей, куриное филе в бульоне – 170 рублей, печень по-строгановски – 265 рублей, картофель отварной с маслом и зеленью – 115 рублей.
Были и более элитные блюда: кижуч запеченный с овощами – 445 рублей, курица по-французски – 265 рублей, судак с маслинами и сладким перцем – 355 рублей, зраза рыбная с горбушей – 255 рублей.
Дешевые варианты тоже присутствовали, например, тушеная капуста или рис с зеленью за 95 рублей.
Стоит отметить, что участники форума охотно брали там еду, несмотря на высокие ценники – люди там в основном собираются не бедные, поэтому такое питание вполне востребовано.
В работе форума участвуют эксперты, представители бизнес-корпораций и даже члены правительства РФ. «Более 20 стран представлены на форуме — это наши соседи из Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и других ближайших стран, а также научные партнеры — Китай, Индия и прочие. Поздравляю всех с этим событием», - заявил на открытии форума заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.