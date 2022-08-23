Алексей Крикливый родился в 1974 году в Красноярске. Он был главным режиссером в театре «Глобус» с 2008 по 2022 год, а до этого еще четыре года работал простым режиссером. С того же года является доцентом кафедры актерского мастерства и режиссуры НГТИ, а с 2014 года руководитель актерско-режиссерского курса в том же институте. При этом он был членом жюри национальной премии и фестиваля «Золотая маска».