На сайте театра уточнили, что Крикливый покинул работу, чтобы сделать акцент на личных творческих проектах.
Руководитель одного местных театров заявил НГС, что, скорее всего, надавали на директора «Глобуса» Татьяну Людмилину – это было для всех неожиданности, объявили печальную новость на сборе труппы.
Алексей Крикливый родился в 1974 году в Красноярске. Он был главным режиссером в театре «Глобус» с 2008 по 2022 год, а до этого еще четыре года работал простым режиссером. С того же года является доцентом кафедры актерского мастерства и режиссуры НГТИ, а с 2014 года руководитель актерско-режиссерского курса в том же институте. При этом он был членом жюри национальной премии и фестиваля «Золотая маска».
Стоит отметить, что весной (16 марта) была уволена директор «Первого канала» Юлия Чурилова – подробностей узнать так никому и не удалось. В апреле этого же года с должности главного режиссера театра «Красный факел» ушел Тимофей Кулябин – это было тоже якобы по своему желанию.