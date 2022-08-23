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Главного режиссера театра «Глобус» в Новосибирске уволили спустя 18 лет работы

Сегодня, 20:36
Фото: ведомостинсо.рф
В Новосибирском академическом молодежном театре «Глобус» уволился главный режиссер Алексей Крикливый после 18-летнего стажа работы.

На сайте театра уточнили, что Крикливый покинул работу, чтобы сделать акцент на личных творческих проектах. 

Руководитель одного местных театров заявил НГС, что, скорее всего, надавали на директора «Глобуса» Татьяну Людмилину – это было для всех неожиданности, объявили печальную новость на сборе труппы.

Алексей Крикливый родился в 1974 году в Красноярске. Он был главным режиссером в театре «Глобус» с 2008 по 2022 год, а до этого еще четыре года работал простым режиссером. С того же года является доцентом кафедры актерского мастерства и режиссуры НГТИ, а с 2014 года руководитель актерско-режиссерского курса в том же институте. При этом он был членом жюри национальной премии и фестиваля «Золотая маска».

Стоит отметить, что весной (16 марта) была уволена директор «Первого канала» Юлия Чурилова – подробностей узнать так никому и не удалось. В апреле этого же года с должности главного режиссера театра «Красный факел» ушел Тимофей Кулябин – это было тоже якобы по своему желанию.

#Александр Кондратьев#Культура#Новосибирская область#Новосибирск#Театр#Искусство
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