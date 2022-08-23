Пассажирский автобус попал в жесткое ДТП на Бердском шоссе в Новосибирске

Напомним, 8 августа в Ордынском районе Новосибирской области грузовик столкнулся с микроавтобусом, в котором находился водитель и 10 пассажиров. Все они получили серьезные травмы и попали в больницу. Недавно водитель автобуса погиб в реанимации.