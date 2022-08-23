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Пассажирский автобус попал в жесткое ДТП на Бердском шоссе в Новосибирске

Сегодня, 16:41
Фото: 1MI
Автобус маршрута «Белокуриха-Новосибирск» попал в крупную аварию на Бердском шоссе днем 23 августа. Об этом Atas.info сообщили очевидцы.
Сюжет
ДТП
«ДТП произошло только что на трассе возле гипермаркета «Леруа Мерлен». От удара автобус вылетел с дороги на обочину. Были ли там пассажиры неизвестно», - рассказали свидетели.

В ГИБДД Новосибирской области аварию пока не прокомментировали. Обещали сообщить подробности позже.

Напомним, 8 августа в Ордынском районе Новосибирской области грузовик столкнулся с микроавтобусом, в котором находился водитель и 10 пассажиров. Все они получили серьезные травмы и попали в больницу. Недавно водитель автобуса погиб в реанимации. 

#Алина Шефер#ДТП#Новосибирск#Новосибирская область#Происшествия
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