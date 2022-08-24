Суд не стал выпускать из колонии кардиохирурга Покушалова в Новосибирске

Напомним, что Покушалов, будучи заместителем директора клиники Мешалкина, вместе с другими членами руководства участвовал в хищении почти 1,9 млрд рублей бюджетных средств. Деньги были присвоены при закупке лекарств для клиники.
Защита профессора просила суд отнестись к нему со снисхождением, потому что он может принести на свободе много пользы – его посадили в ноябре 2021 года.
Стоит отметить, что у Покушалова хотят конфисковать часть имущества и сбережения на 74 млн рублей – это около 4% денег, которые фигурируют в уголовном деле.