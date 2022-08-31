В Новосибирске суд вынес приговор парню за убийство 17-летней подруги

По данным следствия и суда, 6 марта 2021 года парень употребил мефедрон в квартире у девушки. Она принялась его отговаривать от этого дела, а также пыталась помешать ему взять деньги на наркотики. Он разозлился и начал избивать подругу ножом. В общей сложности молодой человек нанес ей 59 ударов.