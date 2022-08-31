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В Новосибирске суд вынес приговор парню за убийство 17-летней подруги

Сегодня, 18:07
Фото: соцсети
Суд вынес приговор 20-летнему Федору Хижину, который убил 17-летнюю девушку из-за наркотиков. Об этом сообщает СУ СКР региона.

По данным следствия и суда, 6 марта 2021 года парень употребил мефедрон в квартире у девушки. Она принялась его отговаривать от этого дела, а также пыталась помешать ему взять деньги на наркотики. Он разозлился и начал избивать подругу ножом. В общей сложности молодой человек нанес ей 59 ударов.

Затем сбежал, прихватив её деньги, телефон и ноутбук. Полиция нашла преступника в соседнем регионе – в Кемерово.

Судебное заседание по этому делу состоялось 31 августа. Мужчину приговорили к 15 годам тюрьмы. 

#Алина Шефер#Новосибирская область#Уголовное дело#Криминал#Суд#Новосибирск
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