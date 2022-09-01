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Дело секты Виссариона начали рассматривать в Новосибирске

Сегодня, 15:47
Фото: Пресс-служба управления судебного департамента в НСО
Железнодорожный районный суд Новосибирска начал предварительное заседание по уголовному делу руководителей секты Виссариона из Красноярска. Информацию предоставили в райсуде.

Напомним, что организация посягала на личность и права граждан, а самого Виссариона, которого на самом деле зовут Сергей Тороп, обвиняют в краже и причинении тяжкого вреда здоровью. Всего среди потерпевших числится 16 человек, а главаря секты задержали еще осенью 2021 года.

Защита Торопа настаивала на проведения суда в Красноярске, но эта инициатива была отклонена из-за того, что те могли подкупить некоторых людей, чтобы остаться безнаказанными.

Среди подельников есть еще двое человек – Вадим Редькин, который тоже мог причинять вред здоровью средней тяжести, а также Владимир Ведерников, которого обвинили в мошенничестве – он привлек на нужды секты 5 млн рублей из бюджета региона.

#Александр Кондратьев#Криминал#Новосибирск#Преступник
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